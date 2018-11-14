Число погибших при пожаре в Новопокровском районе увеличилось до четырех человек

Краснодарский край

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В Новопокровском районе 13 ноября нашли тело еще одного погибшего при пожаре в частном доме

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что обнаружили тело девочки.

Как сообщали Юга.ру, пожар в поселке Первомайском в доме на улице Советской произошел днем 13 ноября. В результате погибла женщина и два ее внука, в доме позже нашли тело семимесячной девочки. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Дети Новопокровский район Пожары Следственный комитет
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