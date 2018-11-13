Женщина и двое ее внуков погибли при пожаре в жилом доме на Кубани. Еще одну внучку ищут

Краснодарский край

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В пос. Первомайском Новопокровском района Кубани произошел пожар, в котором погибли минимум три человека

Пожар в доме на ул. Советской произошел около 13 часов. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в течение часа. Площадь возгорания составила 80 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате погибла женщина и два ее внука, сообщили в краевом управлении СКР. Также в момент пожара в доме могла находиться 7-месячная девочка, ее продолжают искать.

«По данным следствия, возгорание заметили соседи. Мужчина забежал в дом и вытащил наружу женщину 1953 г. р., а затем через окно ее внука 2016 г. р. Спасти их жизнь не представилось возможным. Тело еще одного ребенка (предположительный возраст 10 лет) обнаружили пожарные при разборе конструкций. Работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Новопокровский район Пожары
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