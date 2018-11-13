Спецтехника для расчистки снега выйдет на улицы Краснодара ночью

В ночь на 14 ноября на улицах Краснодара будет работать спецтехника для очистки магистралей и путепроводов

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что спецтехника начнет очистку дорог от снега и обработку проезжей части реагентами и песчано-соляной смесью с 22:00 часов 13 ноября.

«В настоящий момент в Краснодаре все дороги в проезжаемом состоянии. Из-за пробок и напряженного дорожного трафика работа техники сейчас нецелесообразна. Однако поздним вечером оборудованная для обработки проезжей части песчано-соляной смесью и реагентами, а также — отвалами для уборки снега выйдет на улицы», — сообщил директор департамента Владимир Архипов.

По его словам, в первоочередном порядке обработают все мосты, путепроводы и улицы с достаточно крутыми подъемами, магистральные улицы. Техника будет работать в течение ночи непрерывно, департамент перешел на круглосуточный режим работы для контроля за состоянием городских улиц, добавил Архипов.

В департаменте отменили, что вечером 13 ноября общественный транспорт в Краснодаре работает без сбоев. Если снегопад усилится и появится необходимость, будет организован вывоз снега за пределы города. Для этого городские службы зарезервировали большегрузные автомобили, сообщили в пресс-службе мэрии города.

По данным Краснодарского гидрометцентра, ночью 13 и утром 14 ноября температура воздуха в краевой столице будет держаться в границах от -1 до +1 °С, днем 14 ноября ожидается температура от +3 до +5 °С.

Как сообщали Юга.ру, первый снег в Краснодаре выпал утром 13 ноября, на дорогах образовались 8-балльные пробки. К вечеру снег усилился, однако обстановка на дорогах не критична — сервис «Яндекс. Пробки» оценивает пробки в городе на 5 баллов. На оживленных перекрестках начали выставлять ящики с песчано-соляной смесью.