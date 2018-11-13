В Краснодаре заготовили около 2 тыс. тонн песчано-соляной смеси для посыпки тротуаров

В Краснодаре начали выставлять ящики с песчано-соляной смесью на оживленных перекрестках

«Прогноз синоптиков по городу неблагоприятный — ожидается усиление ветра, осадки, в том числе снег. Это правильно, что контейнеры для посыпки тротуаров начали устанавливать заранее. Службы должны быть готовы вывести технику на уборку улиц, в случае необходимости организовать посыпку улиц и тротуаров, очистку от наледи и снега», — рассказал на аппаратном совещании мэр Краснодара Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Всего в городе подготовили около 2 тыс. тонн песчано-соляной смеси для посыпки тротуаров, остановок, парков и скверов, добавил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый. Желтые ящики со смесью уже начали ставить на самых оживленных перекрестках. Снегоуборочная техника готова выйти на улицы города.

Как сообщали Юга.ру, заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала о грядущем похолодании в Краснодарском крае. В Сочи на 12-14 ноября объявили экстренное предупреждение из-за смерчей. Кроме того, вечером 12 ноября в Ростове-на-Дону выпал первый снег, к вечеру в городе образовались пробки в максимальные 10 баллов.