В Чечне восстановили электроснабжение 97 тыс. жителей
Чечня Оксана Васильченко
В Чечне 13 ноября восстановили электроснабжение после ремонтных работ
Энергетики досрочно завершили неотложные ремонтные работы на линии электропередачи. Ремонт проводили по согласованию с руководством Чеченской Республики. Свет потребителям дали в 14:06, сообщили в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.
Как писали Юга.ру, в Чечне на воздушной линии Плиево — Самашки 13 ноября проводили ремонтные работы. В связи с этим свет отключили у 97 тыс. потребителей. Ремонт собирались завершить к 16:00.
Баранье седло, аджапсандали, торт с лавандой и еще 11 блюд
Новая еда в Краснодаре на Афише Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.