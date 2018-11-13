В Чечне восстановили электроснабжение 97 тыс. жителей

Чечня

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В Чечне 13 ноября восстановили электроснабжение после ремонтных работ

Энергетики досрочно завершили неотложные ремонтные работы на линии электропередачи. Ремонт проводили по согласованию с руководством Чеченской Республики. Свет потребителям дали в 14:06, сообщили в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

Как писали Юга.ру, в Чечне на воздушной линии Плиево — Самашки 13 ноября проводили ремонтные работы. В связи с этим свет отключили у 97 тыс. потребителей. Ремонт собирались завершить к 16:00.

Энергетика
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