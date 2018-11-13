Около 97 тыс. жителей Чечни остались без света из-за ремонтных работ

Чечня

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В Чечне на воздушной линии Плиево — Самашки 13 ноября проводили ремонтные работы

Из-за этого без электричества остались около 97 тыс. жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов.

Ремонтные работы на электросетях планируют завершить к 16:00. Ремонт ведут по согласованию с руководством Чеченской Республики, сообщила пресс-служба Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

Энергетика
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