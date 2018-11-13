В Сочи из-за непогоды городские службы перевели в режим повышенной готовности
В Сочи 13 ноября все городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения
«В период с 18:00 13 ноября до 18:00 14 ноября на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза, сильный ветер, местами порывы в 12-15 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
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Спасатели просят жителей и гостей Сочи быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности: не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае каких-либо происшествий нужно звонить с мобильного телефона по номеру 112.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи с 12 по 14 ноября ожидают смерчи над Черным морем.
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