Похолодание и ветер до 32 м/с. На Кубани с 11 ноября ухудшится погода

В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды с 11 ноября

По данным спецдоклада Краснодарского гидрометцентра, в европейской части России усилится антициклон, который сместится к югу, из-за чего в Краснодарском крае, за исключением Сочи, ожидается ухудшение погоды с 11 по 14 ноября. В этот период в регионе прогнозируют усиление ветра и похолодание.

Днем 11 ноября будет дуть северо-восточный ветер с порывами 15-17 м/с, в последующие два дня он усилится до 20-25 м/с, в районе Новороссийска ожидаются порывы до 25-32 м/с.

В Таганрогском заливе на участке Ейск — Должанская прогнозируют понижение уровня воды в Азовском море до неблагоприятной отметки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, в воскресенье в крае похолодает на 5-7 градусов. Ночью и утром в предгорьях и степной зоне Кубани температура опустится до 0...-5 °С, днем ожидается 3-8 °С.

Как сообщали Юга.ру, в выходные 10 и 11 ноября в Краснодарском крае прогнозировали солнечную погоду. В районе Сочи днем воздух прогреется до 20 °С.