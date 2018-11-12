В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за смерчей
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Сочи 12-14 ноября ожидают смерчи над Черным морем
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, образование смерчей возможно уже в ближайшие три часа. Специалисты прогнозируют смерчи на участке Магри — Веселое.
Как сообщали Юга.ру, жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветре до 15 м/с.
На Кубани с 11 по 14 ноября ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют усиление ветра. В Гидрометцентре РФ сообщили, что в ближайшее время край ждет похолодание.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.