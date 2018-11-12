В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за смерчей

В Сочи 12-14 ноября ожидают смерчи над Черным морем

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, образование смерчей возможно уже в ближайшие три часа. Специалисты прогнозируют смерчи на участке Магри — Веселое.

Как сообщали Юга.ру, жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветре до 15 м/с.