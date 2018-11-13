В Дагестане в частном доме взорвался газ, один человек пострадал

В поселке Юбилейном Республики Дагестан 12 ноября взорвался газ в частном доме, один человек пострадал

Взрыв без последующего горения произошел в доме поселка Юбилейного города Хасавюрт около 17:30. Пострадал один человек, его доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Как сообщали Юга.ру, 12 ноября в Хасавюрте в помещении СТО при ремонте «Газели» взорвалось газовое оборудование. Пострадали два человека.