В Дагестане в частном доме взорвался газ, один человек пострадал
Дагестан Валерия Дульская
В поселке Юбилейном Республики Дагестан 12 ноября взорвался газ в частном доме, один человек пострадал
Взрыв без последующего горения произошел в доме поселка Юбилейного города Хасавюрт около 17:30. Пострадал один человек, его доставили в Центральную городскую больницу Хасавюрта, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Как сообщали Юга.ру, 12 ноября в Хасавюрте в помещении СТО при ремонте «Газели» взорвалось газовое оборудование. Пострадали два человека.
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