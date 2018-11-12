В Дагестане при взрыве «Газели» пострадали два человека

Дагестан

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В дагестанском Хасавюрте 11 ноября взорвалась «Газель»

ЧП произошло в 11:48 на окраине города. В помещении СТО при ремонте «Газели» взорвалось газовое оборудование.

Вследствие этого произошел пожар. Пожарные потушили его в 12:17. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

В результате пострадали два человека. Их доставили в Центральную городскую больницы Хасавюрта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Как писали Юга.ру, в Дагестане при взрыве газа в теплице пострадали двое детей и один взрослый.

Взрыв Газ Происшествия
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