В Дагестане при взрыве «Газели» пострадали два человека

В дагестанском Хасавюрте 11 ноября взорвалась «Газель»

ЧП произошло в 11:48 на окраине города. В помещении СТО при ремонте «Газели» взорвалось газовое оборудование.

Вследствие этого произошел пожар. Пожарные потушили его в 12:17. Площадь возгорания составила 80 кв. метров.

В результате пострадали два человека. Их доставили в Центральную городскую больницы Хасавюрта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.