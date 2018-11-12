Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветре до 15 м/с

Краснодарский край

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В Сочи объявили экстренное предупреждение в связи с предстоящим ухудшением погоды

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, с 18:00 12 ноября до 18:00 13 ноября в Сочи ожидается местами сильный дождь и гроза.

Возможно усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на западный и северо-западный. Местами порывы могут достигать 12-15 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды с 11 по 14 ноября. Усилится северо-восточный ветер. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в ближайшее время в Краснодарском крае похолодает.

МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения
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