Жителей Сочи предупредили о сильном дожде с грозой и ветре до 15 м/с

В Сочи объявили экстренное предупреждение в связи с предстоящим ухудшением погоды

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, с 18:00 12 ноября до 18:00 13 ноября в Сочи ожидается местами сильный дождь и гроза.

Возможно усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на западный и северо-западный. Местами порывы могут достигать 12-15 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.