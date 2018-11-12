Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании в Краснодарском крае

Краснодарский край, Крым

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила о грядущем похолодании в Краснодарском крае

По словам Паршиной, в центре России из-за арктического антициклона выросло атмосферное давление и началось похолодание. Она отметила, что похолодает и в южных регионах — в Краснодарском крае атмосферный фронт принесет дожди. В Новороссийске усилится ветер.

По прогнозам, Крым останется в теплом антициклоне. Там не ожидается осадков, но будет ветрено. Ночью будет +1…+6 °C, на побережье — до 11 °C. Днем воздух прогреется до +15 °C, сообщает «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае, за исключением Сочи, ожидается ухудшение погоды с 11 по 14 ноября. Усилится северо-восточный ветер. В Таганрогском заливе прогнозируют понижение уровня воды до неблагоприятной отметки.

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Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании в Краснодарском крае

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