Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании в Краснодарском крае

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила о грядущем похолодании в Краснодарском крае

По словам Паршиной, в центре России из-за арктического антициклона выросло атмосферное давление и началось похолодание. Она отметила, что похолодает и в южных регионах — в Краснодарском крае атмосферный фронт принесет дожди. В Новороссийске усилится ветер.

По прогнозам, Крым останется в теплом антициклоне. Там не ожидается осадков, но будет ветрено. Ночью будет +1…+6 °C, на побережье — до 11 °C. Днем воздух прогреется до +15 °C, сообщает «Российская газета».