На Кубани начало недели будет прохладным и дождливым

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 12 ноября ожидаются осадки и ухудшение погоды

По данным гидрометцентра России, в Краснодаре днем температура воздуха прогреется до 6 °С, ночью ожидаются заморозки до -2 °С. Ветер 6-7 м/с, возможны осадки.

На севере края похолодает до 0-1 °С днем и до -3°С — после заката. Ночью и утром в предгорьях и степной зоне Кубани температура опустится до -5 °С.

При этом тепло будет в Сочи: днем воздух прогреется до 17 °С, ночью — до 5-8 °С. Ветер северо-западный 3-5 м/с. На остальном побережье будет немного холоднее: в Новороссийске 6-10 °С тепла, в Анапе — до 9 °С. 

Как сообщали Юга.ру, в выходные 10 и 11 ноября в Краснодарском крае прогнозировали солнечную погоду. МЧС прислало жителям региона экстренное предупреждение о похолодании и ветре до 32 м/с. 

Краснодар МЧС Погода
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На Кубани начало недели будет прохладным и дождливым
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