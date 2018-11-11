На Кубани начало недели будет прохладным и дождливым
В Краснодарском крае с 12 ноября ожидаются осадки и ухудшение погоды
По данным гидрометцентра России, в Краснодаре днем температура воздуха прогреется до 6 °С, ночью ожидаются заморозки до -2 °С. Ветер 6-7 м/с, возможны осадки.
На севере края похолодает до 0-1 °С днем и до -3°С — после заката. Ночью и утром в предгорьях и степной зоне Кубани температура опустится до -5 °С.
При этом тепло будет в Сочи: днем воздух прогреется до 17 °С, ночью — до 5-8 °С. Ветер северо-западный 3-5 м/с. На остальном побережье будет немного холоднее: в Новороссийске 6-10 °С тепла, в Анапе — до 9 °С.
Как сообщали Юга.ру, в выходные 10 и 11 ноября в Краснодарском крае прогнозировали солнечную погоду. МЧС прислало жителям региона экстренное предупреждение о похолодании и ветре до 32 м/с.
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Алексей Андронов комментирует матч «Краснодар» — «Стандард»
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