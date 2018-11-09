В выходные на Кубани сохранится солнечная погода. На юге потеплеет до 20 °С

Синоптики представили прогноз погоды по Краснодарскому краю на 9-11 ноября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в пятницу на всей территории Кубани будет без осадков. Дневная температура 9-14 °С, местами до 17 °С, в Краснодаре 12-14 °С, на побережье Черного моря 13-18 °С, в южной части воздух прогреется до 15-20 °С. Ветер 4-9 м/с, на побережье 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

10 и 11 ноября также осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Ночью будет -2...+3 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до -5 °С, днем 8-13 °С. Ветер 5-10 м/с, в воскресенье местами усиление 12-17 м/с.

На Черноморском побережье сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем в субботу будет 12-17 °С, на юге потеплеет до 15-20 °С, в воскресенье ожидается 8-13 °С, по югу 10-15 °С. Ветер 6-11, местами порывы 12-17 м/с, 11 ноября местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске прогнозируют северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 24-29 м/с.