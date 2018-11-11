Новороссийский «Черноморец» дома уступил «Легиону Динамо»

Новороссийский «Черноморец» 11 ноября провел домашнюю игру 17-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против дагестанского «Легиона Динамо»

Игра прошла на Центральном стадионе Новороссийска и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол встречи на 18-ой минуте забил Рашид Магомедов.

На 64-й минуте произошла замена у «Легиона Динамо»: вместо Магомеда Муртазалиева на поле вышел Гамзат Омаров. Также вынужденная замена произошла на 88-й минуте встречи: поле покинул Юрий Удунян, вместо него вышел Ислам Абакаров.

Следующую встречу «Черноморец» проведет уже в 2019 году. Он сыграет в гостях с ростовским «АФ им. В. Понедельника» 16 марта. Команда из Махачкалы сыграет также 16 марта дома против ингушского «Ангушта».