В Ростове из-за нарушений уволили главврача перинатального центра

В Ростове-на-Дону освободили от должности главного врача Ростовского областного перинатального центра

На сайте областного министерства здравоохранения сообщение об увольнении появилось 15 октября. В нем сказано, что во время внеплановой проверки Росздравнадзора в медицинском учреждении выявили серьезные нарушения. Так, 12 аппаратов искусственной вентиляции легких оказались в нерабочем состоянии, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводили чистки и замены воздушных фильтров.

Кроме того, на стендах информация о перинатальном центре висела вместе с рекламой семейной клиники «9 месяцев». Прейскурант клиники предусматривает оплату за оказание помощи беременным, нуждающимся в экстренной медпомощи. Также выявлены нарушения условий и сроков хранения лекарств.

«По итогам проверки приказом донского министерства здравоохранения главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Перинатальный центр" уволен», — отмечается в сообщении регионального минздрава.