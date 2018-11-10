«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо»

Ростовская область

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Футбольный клуб «Ростов» 10 ноября провел домашний матч с «Динамо»

Игра в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоялась на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

По итогам матча «Ростов» расположился на третьей строчке турнирной таблицы — у команды 23 очка. 

Напомним, 4 ноября в рамках 13-го тура премьер-лиги РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром». 

В 15-ом туре РПЛ футбольный клуб «Ростов» встретится с «Зенитом». Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге. 

Как сообщали Юга.ру, 10 ноября на 14-ой стадии РПЛ «Ахмат» в гостевом матче обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:2.

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