«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо»

Футбольный клуб «Ростов» 10 ноября провел домашний матч с «Динамо»

Игра в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоялась на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 0:0.

По итогам матча «Ростов» расположился на третьей строчке турнирной таблицы — у команды 23 очка.