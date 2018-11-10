«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо»
Футбольный клуб «Ростов» 10 ноября провел домашний матч с «Динамо»
Игра в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоялась на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 0:0.
По итогам матча «Ростов» расположился на третьей строчке турнирной таблицы — у команды 23 очка.
Конец матча. Сегодня ничья#РостовДинамо pic.twitter.com/W7u5rRMKI8— Football Club Rostov (@rostovfc) November 10, 2018
Напомним, 4 ноября в рамках 13-го тура премьер-лиги РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром».
В 15-ом туре РПЛ футбольный клуб «Ростов» встретится с «Зенитом». Игра состоится 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Как сообщали Юга.ру, 10 ноября на 14-ой стадии РПЛ «Ахмат» в гостевом матче обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:2.
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
Алексей Андронов комментирует матч «Краснодар» — «Стандард»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.