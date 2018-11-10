«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» в гостевом матче 10 ноября обыграл «Крылья Советов»

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся на стадионе «Самара Арена» и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Счет открыл на 64-й минуте полузащитник «Ахмата» Раванелли Феррейра. Команда соперников отыгралась через пять минут — форвард Максим Канунников отправил мяч в ворота грозненцев. На 81-ой минуте «Ахмат» благодаря голу полузащитника Олега Иванова вновь вырвался вперед.

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После победы над «Крыльями Советов» грозненская команда занимает седьмую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 23 ноября в Москве.

Как писали Юга.ру, 4 ноября «Ахмат» в рамках 13-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге с минимальным счетом уступил «Зениту».