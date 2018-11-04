Футболисты «Ахмата» с минимальным счетом проиграли «Зениту»
Чечня Оксана Васильченко
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 4 ноября в Санкт-Петербурге уступил «Зениту»
Игра прошла в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол забил полузащитник Клаудио Маркизио на 32-й минуте. Итог встречи — 1:0.
Матч 14-го тура РПЛ «Ахмат» проведет в Самаре 10 ноября с «Крыльями Советов».
Статьи ПартнерскийКак после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения
Личный опыт фотографа Юга.ру
В Геленджике начался фестиваль гуманной педагогики
Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили
Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив
Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.