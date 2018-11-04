Футболисты «Ахмата» с минимальным счетом проиграли «Зениту»

Чечня

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 4 ноября в Санкт-Петербурге уступил «Зениту»

Игра прошла в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол забил полузащитник Клаудио Маркизио на 32-й минуте. Итог встречи — 1:0.

Матч 14-го тура РПЛ «Ахмат» проведет в Самаре 10 ноября с «Крыльями Советов».

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