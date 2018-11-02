Адыгея выиграла конкурсы Минобрнауки РФ на 500 млн рублей

Адыгея с высоким рейтингом победила в конкурсах Министерства образования и науки России, результаты которых 2 ноября опубликовали на официальном сайте ведомства

Победа в конкурсах предполагает получение грантов на реализацию ряда проектов. Это позволит привлечь в республику более 500 млн рублей на развитие системы образования республики, сообщили порталу Юга.ру в республиканском министерстве образования и науки.

Адыгея получит 320 млн рублей на создание регионального центра выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в сфере искусства, спорта и науки, организация появится на базе республиканской естественно-математической школы. Инициативу реализуют совместно с образовательным фондом «Талант и успех» в рамках нового федерального проекта «Успех каждого ребенка». Таким образом в Адыгее появится свой образовательный центр по типу «Сириуса», пояснили в министерстве.

«Победа в конкурсе позволит выполнить поручение главы Адыгеи Мурата Кумпилова о создании в следующем году детского технопарка "Кваноториум" для развития естественнонаучной и технической направленности дополнительного образования детей. На этой площадке дети в проектном формате будут решать реальные кейсы и задачи по перспективным направлениям — от робототехники до моделирования беспилотных объектов», — отметили в министерстве образования и науки Адыгеи.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Учитель будущего» в Адыгее планируют направить 100 млн рублей на реконструкцию и модернизацию республиканского института повышения квалификации учителей, который 2 ноября отмечает 80-летие с момента образования.

Также Адыгея получит федеральную поддержку на реализацию мероприятий в системе дополнительного образования детей по федеральному проекту «Успех каждого ребенка». На развитие волонтерского движения в рамках проекта «Регион добрых дел» республика получит 3 млн рублей.

Реализация проектов предполагает софинансирование из республиканского бюджета в размере 1% от выделяемой суммы гранта.