Посетителям «Сочи Парка» бесплатно раздают тыквы после дня рождения Бабы-Яги

С 9 по 11 ноября в «Сочи Парке» раздают тыквы, оставшиеся после «Дня рождения Бабы-яги — 4»

В «Сочи Парке» проходит необычная «ароматная» акция. Большой тематический праздник «День рождения Бабы-яги — 4» закончился 4 ноября, но декорации и фотозоны оставили в парке до 11 ноября. «С 9 по 11 ноября настоящие тыквы, которыми украшена территория, гости могут забрать с собой», — сообщили в пресс-службе парка. Ярких оранжевых плодов разных форм и размеров хватит всем желающим — всего в «Сочи Парке» для украшения использовалось более 10 тыс. настоящих тыкв.