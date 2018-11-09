Посетителям «Сочи Парка» бесплатно раздают тыквы после дня рождения Бабы-Яги

Краснодарский край

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С 9 по 11 ноября в «Сочи Парке» раздают тыквы, оставшиеся после «Дня рождения Бабы-яги — 4»

В «Сочи Парке» проходит необычная «ароматная» акция.

Большой тематический праздник «День рождения Бабы-яги — 4» закончился 4 ноября, но декорации и фотозоны оставили в парке до 11 ноября.

«С 9 по 11 ноября настоящие тыквы, которыми украшена территория, гости могут забрать с собой», — сообщили в пресс-службе парка. 

Ярких оранжевых плодов разных форм и размеров хватит всем желающим — всего в «Сочи Парке» для украшения использовалось более 10 тыс. настоящих тыкв.

© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»
© Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Как сообщали Юга.ру, с 14 ноября «Сочи Парк» переходит на прогулочный режим работы, когда большая часть аттракционов отдыхает. В это время гости парка смогут посетить дельфинарий и cовариум, игровой павильон «Веселые Планеты», экодеревню, «Лабиринт сказок», ресторан-аттракцион «Роллер», поиграть на площадках «Космические Джунгли» и «Эксперименты», а также прокатиться на аттракционах «Карусель сказок» и «Чайные чашки».

Подробный график работы парка можно уточнить на сайте.

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