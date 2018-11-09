Посетителям «Сочи Парка» бесплатно раздают тыквы после дня рождения Бабы-Яги
С 9 по 11 ноября в «Сочи Парке» раздают тыквы, оставшиеся после «Дня рождения Бабы-яги — 4»
В «Сочи Парке» проходит необычная «ароматная» акция.
Большой тематический праздник «День рождения Бабы-яги — 4» закончился 4 ноября, но декорации и фотозоны оставили в парке до 11 ноября.
«С 9 по 11 ноября настоящие тыквы, которыми украшена территория, гости могут забрать с собой», — сообщили в пресс-службе парка.
Ярких оранжевых плодов разных форм и размеров хватит всем желающим — всего в «Сочи Парке» для украшения использовалось более 10 тыс. настоящих тыкв.
Как сообщали Юга.ру, с 14 ноября «Сочи Парк» переходит на прогулочный режим работы, когда большая часть аттракционов отдыхает. В это время гости парка смогут посетить дельфинарий и cовариум, игровой павильон «Веселые Планеты», экодеревню, «Лабиринт сказок», ресторан-аттракцион «Роллер», поиграть на площадках «Космические Джунгли» и «Эксперименты», а также прокатиться на аттракционах «Карусель сказок» и «Чайные чашки».
Подробный график работы парка можно уточнить на сайте.
Обзор событий уикенда с 9 по 11 ноября на Афише Юга.ру
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