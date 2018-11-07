«Сочи Парк» перейдет на прогулочный режим работы

В «Сочи Парке» с 14 ноября изменится режим работы

Осенью и зимой основные аттракционы будут закрыты. Гости парка смогут посетить дельфинарий и cовариум, игровой павильон «Веселые Планеты», экодеревню, «Лабиринт сказок», ресторан-аттракцион «Роллер», поиграть на площадках «Космические Джунгли» и «Эксперименты», а также прокатиться на аттракционах «Карусель сказок» и «Чайные чашки». По средам и четвергам дополнительно будут работать аттракционы «Автодром» и «Конек-Горбунок», по пятницам, субботам и воскресеньям — «Шаролет», сообщили в пресс-службе парка.

Стоимость прогулочного билета для взрослых снизится до 550 рублей, для детей — до 400 рублей. Также будут действовать тарифы от 750 рублей, которые включают посещение парка, «Колеса Времени» и «Страны Медведии».

Парк будет работать с 11:00 до 18:00. По понедельникам и вторникам — выходные. В прежнем режиме «Сочи Парк» будет работать с 28 декабря по 8 января. В этот период посетители смогут прокатиться на всех аттракционах, запланирована праздничная программа. После зимних праздников парк снова вернется в прогулочный режим, который продлится до 23 марта 2019 года.

Подробный график работы парка можно уточнить на сайте.