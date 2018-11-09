В России предложили новую систему техосмотра, привязанную к пробегу и ДТП

В России разрабатывают новую систему техосмотра автомобилей, которая будет связана с пробегом и авариями машин

Директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов рассказал «Коммерсанту», что для проведения техосмотра предложили использовать индивидуальную программу, основанную на характеристиках автомобиля, информации о ДТП, пробеге, отзывных кампаниях, страховых случаях и техобслуживании. По итогам анализа будет формироваться хорошая или плохая история.

Борис Ионов, отметил, что переход к такому порядку может занять несколько лет, так как в системе электронных паспортов транспортных средств должна накопиться история автомобилей. Кроме того, для ввода новой системы нужно будет внести поправки в закон о техосмотре и изменить другие нормативные акты.