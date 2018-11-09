В России предложили новую систему техосмотра, привязанную к пробегу и ДТП

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В России разрабатывают новую систему техосмотра автомобилей, которая будет связана с пробегом и авариями машин

Директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов рассказал «Коммерсанту», что для проведения техосмотра предложили использовать индивидуальную программу, основанную на характеристиках автомобиля, информации о ДТП, пробеге, отзывных кампаниях, страховых случаях и техобслуживании. По итогам анализа будет формироваться хорошая или плохая история.

Борис Ионов, отметил, что переход к такому порядку может занять несколько лет, так как в системе электронных паспортов транспортных средств должна накопиться история автомобилей. Кроме того, для ввода новой системы нужно будет внести поправки в закон о техосмотре и изменить другие нормативные акты.

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Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев одобрил инициативу и отметил, что она будет выгодна для добропорядочных граждан, так как они смогут узнать историю машины, а при продаже подать ее с выгодной стороны, передает RT.

Эксперт также отметил, что в долгосрочной перспективе новая система положительно повлияет на безопасность на дорогах и очистит рынок от автохлама.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года в России вступили в силу поправки в законодательство, которые меняют процедуру технического осмотра автомобилей.

Автомобили Транспорт
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