В России изменились правила техосмотра автомобилей

В России вступили в силу поправки в законодательство, которые меняют процедуру технического осмотра автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 23 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Раньше, если при техосмотре машина не соответствовала хотя бы одному из обязательных требований безопасности, водителю не выдавали диагностическую карту.

Теперь этот документ может получить любой автомобиль, но с отметками в карте нарушений, где указывается, что машину можно эксплуатировать, даже если она не соответствует требованиям безопасности.

Кроме того, изменился уровень ответственности операторов техосмотра за выдачу диагностической карты. Раньше предусматривалась ответственность за выдачу таких документов владельцам неисправных машин. Теперь операторов будут наказывать за выдачу карты с положительным заключением при условии, что автомобиль не соответствует требованиям безопасности, передает RT.

В новой версии проекта указан список полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере техосмотра, которые получили право устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. Эти же изменения распространяются на размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.