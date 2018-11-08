В Сочи 12-летняя девочка выпала из школьного окна

Краснодарский край

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В Сочи 8 ноября из окна школы выпала девочка

По предварительным данным, 12-летняя ученица выпала из окна третьего этажа средней школы № 28 на улице Лесной, 1. На место вызвали медиков.

Проводится проверка, рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре врачи детской краевой больницы помогли десятимесячному ребенку, который проглотил булавку.

Дети Следственный комитет Сочи Школа
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