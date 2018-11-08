На Кубани спасли ребенка, проглотившего булавку

В Краснодаре врачи детской краевой больницы оказали помощь десятимесячному ребенку, который проглотил булавку

Родители привезли ребенка в больницу после того, как заметили, что он проглотил булавку. Врачи сделали рентгеновский снимок с раскрытой булавкой, которая вошла в стенку желудка.

Доктора провели 10-месячному ребенку эндоскопию под наркозом и изъяли булавку из организма. Эндоскопия — это исследование внутренних органов человека без хирургического вмешательства. Мальчик провел в больнице сутки, сейчас он находится дома.