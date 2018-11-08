На Кубани спасли ребенка, проглотившего булавку

Краснодарский край

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В Краснодаре врачи детской краевой больницы оказали помощь десятимесячному ребенку, который проглотил булавку

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Родители привезли ребенка в больницу после того, как заметили, что он проглотил булавку. Врачи сделали рентгеновский снимок с раскрытой булавкой, которая вошла в стенку желудка. 

Доктора провели 10-месячному ребенку эндоскопию под наркозом и изъяли булавку из организма. Эндоскопия — это исследование внутренних органов человека без хирургического вмешательства. Мальчик провел в больнице сутки, сейчас он находится дома.

В пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края отметили, что родителям нужно внимательно подходить к выбору игрушек для маленьких детей и следить, чтобы ребенок не тянул в рот небольшие предметы, которые легко проглотить. 

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