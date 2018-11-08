На Ставрополье в массовом ДТП погибли два человека, еще трое пострадали

В Ставропольском крае 8 ноября столкнулись три автомобиля, есть жертвы

Авария произошла в 10:30 на 328-м км трассы Кочубей — Зеленокумск — Минеральные воды. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely пытался обогнать машину, не справился с управлением и столкнулся на встречке с Volkswagen. После этого Geely столкнулся с КамАЗом, который двигался в попутном направлении.

В результате водитель и пассажир Geely скончались на месте, еще один человек, находившийся в машине, получил травмы. Водителя и пассажира Volkswagen доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

На месте аварии затруднено движение, сотрудники ДПС организовали объезд участка трассы, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.