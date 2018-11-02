На Ставрополье легковушка попала под грузовик, погибла девушка
В Ставропольском крае вечером 1 ноября произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Авария случилась 1 ноября около 18:00 в двух километрах от границы между Ставропольским краем и Калмыкией.
На одном из спусков трассы в сторону Астрахани 29-летняя девушка за рулем Skoda Octavia решила обогнать тягач Mercedes-Benz и выехала на встречку через сплошную линию. Во время перестроения на свою полосу машину закрутило и она водительской стороной врезалась в грузовик с автоцистерной MAN.
Водители грузовиков вытащили из легковушки 34-летнюю пассажирку и вызвали экстренные службы. Девушка, которая была за рулем Skoda, погибла на месте.
Ликвидацией последствий ДТП занимались сотрудники противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, сообщили в пресс-службе организации.
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