На Ставрополье из-за возгорания в школе эвакуировали более 250 человек

Ставропольский край

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В селе Томузловском Ставропольского края 8 ноября в школе произошел пожар

Инцидент произошел в селе Томузловском в переулке Артезианском, 10. Сотрудники МЧС в 10:30 получили сообщение о том, что загорелась школа № 16. 

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идет из-под пола. Из помещения эвакуировали 258 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 

По данным «Интерфакс-Юг», возгорание произошло из-за того, что в подвале тлела стекловата.

Как писали Юга.ру, в селе Сунжа Минераловодского округа 6 ноября полностью сгорел частный дом. 

Дети МЧС Пожары Школа
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