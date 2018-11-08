На Ставрополье из-за возгорания в школе эвакуировали более 250 человек

В селе Томузловском Ставропольского края 8 ноября в школе произошел пожар

Инцидент произошел в селе Томузловском в переулке Артезианском, 10. Сотрудники МЧС в 10:30 получили сообщение о том, что загорелась школа № 16.

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идет из-под пола. Из помещения эвакуировали 258 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По данным «Интерфакс-Юг», возгорание произошло из-за того, что в подвале тлела стекловата.