На Ставрополье полностью сгорел частный дом

Ставропольский край

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В селе Сунжа Минераловодского округа 6 ноября спасатели потушили огонь в частном доме

В 01:00 местные жители обратились в экстренную службу и рассказали, что в их недавно отремонтированном доме произошел пожар. Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении были натяжные потолки, поэтому пламя быстро распространилось на кровлю и соседние комнаты, охватывая мебель и электронную технику. 

Сотрудники ПАСС СК и ФПС СК отключили электричество и газ в доме. После они потушили открытое пламя на кровле здания и внутри помещения. Глиняная крыша быстро размокла и прогнулась. Внутри жилья тоже все выгорело. Спасатели разбирали завалы до 03:00, сообщили в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края. 

Как писали Юга.ру, 4 ноября в Ставрополе произошел пожар в ресторане, из помещения эвакуировали 65 человек. 

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