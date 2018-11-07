На Ставрополье полностью сгорел частный дом

В селе Сунжа Минераловодского округа 6 ноября спасатели потушили огонь в частном доме

В 01:00 местные жители обратились в экстренную службу и рассказали, что в их недавно отремонтированном доме произошел пожар. Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении были натяжные потолки, поэтому пламя быстро распространилось на кровлю и соседние комнаты, охватывая мебель и электронную технику.

Сотрудники ПАСС СК и ФПС СК отключили электричество и газ в доме. После они потушили открытое пламя на кровле здания и внутри помещения. Глиняная крыша быстро размокла и прогнулась. Внутри жилья тоже все выгорело. Спасатели разбирали завалы до 03:00, сообщили в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.