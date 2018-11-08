В Краснодаре в третий раз пройдет битва ученых Science Slam

В Краснодаре 29 ноября в третий раз состоится состязание молодых ученых в формате баттла Science Slam

Участниками мероприятиями будут шесть молодых ученых, которые остроумно и доступно расскажут публике о современной науке и результатах своих исследований. У слэмеров будет десять минут на выступление.

Победителя выберут с помощью шумомера, который измерит громкость аплодисментов. Лучший участник Science Slam получит награду в виде боксерских перчаток и призы от партнеров и организаторов конкурса.

Science Slam — международный проект, нацеленный на популяризацию современных научных знаний. В Краснодаре мероприятие пройдет в третий раз, что в случае успеха позволит городу претендовать на звание столицы для всероссийского Science Slam в 2019 году.

Организатором встречи выступает просветительский проект «МатЧасть». По словам руководителя проекта Серафимы Чичевой, организаторы рады, что слэм стал постоянным событием для Краснодара.

«Проект обзавелся собственной публикой, многие ждут этот ивент. Думаю, мы и сам город созрели, и в следующем году в Краснодаре пройдут не только городские слэмы, но и всероссийский. Надеюсь, что среди лучших слэмеров страны будет ученый из Краснодара!», — отметила Чичева.

Третий краснодарский Science Slam состоится 29 ноября в Resto Club на улице Береговая, 146, строение 1. Начало мероприятия в 19:00.

Как сообщали Юга.ру, международный проект Science Slam стартовал в 2006 году в Германии. Сейчас мероприятия под общим названием проводят в разных странах независимо друг от друга. В России проект проходит в более чем 20 городах страны, в том числе Ростове-на-Дону.

Первый Science Slam в Краснодаре провели 16 февраля 2017 года. В марте 2018 года состоялась вторая встреча.