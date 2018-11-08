В Севастополе автомобиль сбил 13-летнего школьника

В Севастополе 13-летнего подростка сбила машина, когда он возвращался из школы

ДТП произошло на улице Вакуленчука. Водитель автомобиля Opel сбил мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Со слов водителя, он не заметил ребенка.

В результате происшествия подростка с различными травмами госпитализировали в больницу, сообщила 7 ноября пресс-служба УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Как писали Юга.ру, ранее в Севастополе на проспекте Революции машина сбила 13-летнюю девочку.