В Севастополе автомобиль сбил 13-летнюю девочку

В Севастополе на проспекте Революции произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход

Водитель автомобиля Peugeot выезжал со двора на дорогу и сбил 13-летнюю девочку, сообщает 2 ноября пресс-служба УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Со слов водителя, он поворачивал направо и смотрел в другую сторону, чтобы убедиться в отсутствии рядом других машин. В это время ребенок с матерью начали переходить дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка.