В Севастополе автомобиль сбил 13-летнюю девочку
В Севастополе на проспекте Революции произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход
Водитель автомобиля Peugeot выезжал со двора на дорогу и сбил 13-летнюю девочку, сообщает 2 ноября пресс-служба УГИБДД УМВД России по Севастополю.
Со слов водителя, он поворачивал направо и смотрел в другую сторону, чтобы убедиться в отсутствии рядом других машин. В это время ребенок с матерью начали переходить дорогу из-за припаркованных автомобилей.
Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
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