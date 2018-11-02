В Севастополе автомобиль сбил 13-летнюю девочку

Крым

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В Севастополе на проспекте Революции произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход

Водитель автомобиля Peugeot выезжал со двора на дорогу и сбил 13-летнюю девочку, сообщает 2 ноября пресс-служба УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Со слов водителя, он поворачивал направо и смотрел в другую сторону, чтобы убедиться в отсутствии рядом других машин. В это время ребенок с матерью начали переходить дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

ДТП Крым
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