В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек

Ставропольский край

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В Ставрополе 4 ноября произошел пожар в ресторане, из-за которого спасатели провели эвакуацию людей из соседней гостиницы

В 12:45 в МЧС сообщили о том, что на улице Советской, 16 в ресторане «Ти-Бон», пристроенном к гостинице «Евроотель», произошло возгорание.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что дым идет из-под кровли ресторана, и  эвакуировали из соседней гостиницы 65 человек.

На месте работал оперативный штаб. В ликвидации пожара участвовали 64 спасателя и 22 единицы спецтехники.

К 14:19 огонь на площади 150 кв. метров был потушен.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Пожары Ставрополь
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