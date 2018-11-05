В Ставрополе из-за пожара в ресторане эвакуировали 65 человек
В Ставрополе 4 ноября произошел пожар в ресторане, из-за которого спасатели провели эвакуацию людей из соседней гостиницы
В 12:45 в МЧС сообщили о том, что на улице Советской, 16 в ресторане «Ти-Бон», пристроенном к гостинице «Евроотель», произошло возгорание.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что дым идет из-под кровли ресторана, и эвакуировали из соседней гостиницы 65 человек.
На месте работал оперативный штаб. В ликвидации пожара участвовали 64 спасателя и 22 единицы спецтехники.
К 14:19 огонь на площади 150 кв. метров был потушен.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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