В Дагестане осудили бывшего полицейского за хищение вещдоков на 137 млн рублей

Кировский районный суд Махачкалы 6 ноября вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении вещественных доказательств на сумму 137 млн рублей

Следствие установило, что с июля по октябрь 2011 года руководитель отдела следственной части МВД Дагестана Магомед Абдулаев, эксперт Республиканского центра судебной экспертизы минюста республики Руслан Абдуллаев и предприниматель Касум Мусаев похитили одежду, обувь и другие товары на общую сумму 137 млн рублей. Украденное являлось вещественными доказательствами по двум уголовным делам о контрабанде, находившимся в производстве Абдулаева.

Против Абдулаева, Абдуллаева и Мусаева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Кировский районный суд Махачкалы признал фигурантов дела виновными по предъявленным статьям в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях.

Абдулаева приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года, а также специального звания «майор юстиции».

Абдуллаева осудили на три года и шесть месяцев тюрьмы. Также ему запретили заниматься экспертной деятельностью в течение двух лет. Мусаеву назначили два года и шесть месяцев лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает 6 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.