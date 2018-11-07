Бывший глава минздрава Дагестана останется под арестом до февраля 2019 года
Суд в Дагестане 6 ноября продлил арест экс-главе минздрава республики Танке Ибрагимову до февраля 2019 года
Согласно решению суда, срок содержания Ибрагимова под стражей продлили на три месяца. Он будет там находиться до 7 февраля 2019 года, пишет «Черновик».
Напомним, Танку Ибрагимова задержали 7 июля по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд 9 июля направил его под домашний арест.
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На следующий день Ибрагимова, его заместителя и специалистов отдела закупок минздрава республики снова задержали и возбудили еще одно уголовное дело. Их подозревают в создании преступной группы, которая занималась хищениями бюджета.
По данным ФАС, в Дагестане работал преступный картель, в который входили несколько медицинских компаний и представители минздрава. Хищения составили около 7 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в январе в Дагестан прибыла спецгруппа, которая проверяла деятельность высокопоставленных чиновников в регионе. В июле глава республики Владимир Васильев сообщил, что к ответственности привлекли более 200 чиновников. Позже он рассказал, что после спецгруппы в Дагестане прибудет группа специалистов Федеральной налоговой службы.
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