Бывший глава минздрава Дагестана останется под арестом до февраля 2019 года

Суд в Дагестане 6 ноября продлил арест экс-главе минздрава республики Танке Ибрагимову до февраля 2019 года

Согласно решению суда, срок содержания Ибрагимова под стражей продлили на три месяца. Он будет там находиться до 7 февраля 2019 года, пишет «Черновик» .

Напомним, Танку Ибрагимова задержали 7 июля по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд 9 июля направил его под домашний арест.

На следующий день Ибрагимова, его заместителя и специалистов отдела закупок минздрава республики снова задержали и возбудили еще одно уголовное дело. Их подозревают в создании преступной группы, которая занималась хищениями бюджета.

По данным ФАС, в Дагестане работал преступный картель, в который входили несколько медицинских компаний и представители минздрава. Хищения составили около 7 млрд рублей.