В Ставропольском крае из реки достали тело неизвестного мужчины
В Грачевском районе в реке Мутнянка 6 ноября обнаружили тело мужчины
В 15:00 к спасателям обратились сотрудники полиции и рассказали, что в Грачевском районе местные жители обнаружили тело мужчины. Его прибило к маленькому островку в водоеме.
Река была неглубокой, поэтому спасатели в сапогах-забродах спустились в воду, уложили тело в трупный мешок и доставили к берегу. Там они передали его правоохранителям для установления личности и причины смерти мужчины.
По предварительным данным, мужчине было от 40 до 50 лет. Он находился в воде продолжительное время, из одежды на нем были майка и брюки, сообщает прес-служба Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края.
Как писали Юга.ру, в Изобильненском районе Ставропольского края в августе спасатели извлекли из Новотроицкого водохранилища тело неизвестной женщины.
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