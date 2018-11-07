В Ставропольском крае из реки достали тело неизвестного мужчины

В Грачевском районе в реке Мутнянка 6 ноября обнаружили тело мужчины

В 15:00 к спасателям обратились сотрудники полиции и рассказали, что в Грачевском районе местные жители обнаружили тело мужчины. Его прибило к маленькому островку в водоеме.

Река была неглубокой, поэтому спасатели в сапогах-забродах спустились в воду, уложили тело в трупный мешок и доставили к берегу. Там они передали его правоохранителям для установления личности и причины смерти мужчины.

По предварительным данным, мужчине было от 40 до 50 лет. Он находился в воде продолжительное время, из одежды на нем были майка и брюки, сообщает прес-служба Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края.