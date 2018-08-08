На Ставрополье спасатели достали из водохранилища тело неизвестной женщины

В Изобильненском районе Ставропольского края спасатели извлекли из Новотроицкого водохранилища тело неизвестной женщины

В полдень 7 августа главный энергетик Изобильненского Ставрополькрайводоканала обходил территорию предприятия, которое находится на Новотроицком водохранилище, и недалеко от берега заметил в воде мертвую женщину. Мужчина сообщил об этом в краевую противопожарную и аварийно-спасательную службу.

Спасатели на лодке подплыли к телу и, перевязав его специальной веревкой, транспортировали к берегу, где передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей. На вид ей 50-60 лет, была одета в кофту и брюки. По предварительным данным, женщина утонула недавно.