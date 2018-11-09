Виневский покинул должность главы МВД по Краснодарскому краю
Начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Виневский ушел со своего поста
Генерал-лейтенант полиции Владимир Виневский ушел со своего поста в связи с достижением предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел. Он отметил 60-летний юбилей 30 октября, рассказала порталу Юга.ру начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.
«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем, с кем эти семь лет я работал, выполняя поставленные передо мной задачи. Личный состав органов внутренних дел края, ветеранов, семьи сотрудников поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей работе на благо России! Спасибо за службу», — выступил с официальным обращением Виневский.
Кто такой Владимир Виневский
Виневский служит в органах внутренних дел с октября 1981 года. Начальником главного управления внутренних дел по Краснодарскому краю был назначен указом президента Дмитрия Медведева 16 февраля 2011; до этого он возглавлял УВД по Липецкой области. В ноябре 2011 года Виневский получил звание генерал-лейтенанта.
Его предшественника Сергея Кучерука Медведев уволил в прямом эфире после трагедии в Кущевской.
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