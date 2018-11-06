В Хадыженске парень через забор пытался перекинуть наркотики в колонию

Краснодарский край

Распечатать

В Хадыженске задержали парня, который пытался перекинуть наркотики в исправительную колонию через забор

На прилегающей территории исправительной колонии № 9 ночью задержали 21-летнего молодого человека, который пытался что-то перебросить через забор.

Во время личного досмотра у парня в правом кармане брюк нашли сверток. В нем было 30 граммов серо-зеленого вещества, пять граммов порошка кремового цвета и еще 15 граммов розового порошка. Также у молодого человека нашли три литра алкоголя. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции по Апшеронскому району.

Экспертиза показала, что найденные вещества являются наркотиками: марихуаной, героином и амфетамином.

Против парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

Апшеронский район Наркотики ФСИН
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане по факту гибели троих рабочих на стройке возбудили уголовное дело
В Ингушетии против мэра Малгобека возбудили дело — СМИ
В Тимашевске на отца с сыном обрушилась стена
Правительство РФ обязало мессенджеры проверять личность пользователя по номеру телефона
В Хадыженске парень через забор пытался перекинуть наркотики в колонию
В Усть-Лабинском районе перевернулся автомобиль, есть жертвы

Лента новостей

Статьи

Юбилейный концерт группы «АлисА», матчи по футболу и регби

Все культурные и спортивные события Краснодара с 6 по 11 ноября

Статьи

Южное дерби осталось без победителя

Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Ростов»

Фоторепортажи

В Краснодаре открыли мультимедийный парк «Россия — моя история»

Фоторепортаж с открытия

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале