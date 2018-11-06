В Хадыженске парень через забор пытался перекинуть наркотики в колонию

В Хадыженске задержали парня, который пытался перекинуть наркотики в исправительную колонию через забор

На прилегающей территории исправительной колонии № 9 ночью задержали 21-летнего молодого человека, который пытался что-то перебросить через забор.

Во время личного досмотра у парня в правом кармане брюк нашли сверток. В нем было 30 граммов серо-зеленого вещества, пять граммов порошка кремового цвета и еще 15 граммов розового порошка. Также у молодого человека нашли три литра алкоголя. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции по Апшеронскому району.

Экспертиза показала, что найденные вещества являются наркотиками: марихуаной, героином и амфетамином.

Против парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.