В Усть-Лабинском районе перевернулся автомобиль, есть жертвы

В Краснодарском крае 6 ноября произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще пятеро пострадали

Авария произошла на 16-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорное произошло ДТП. Полицейские получили сообщение об инциденте в 9:10.

По предварительным данным, 54-летний водитель машины Lada Largus не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся и врезался в электроопору.

Водитель легковушки и 71-летняя пассажирка скончались на месте. Еще пять пассажиров, среди которых есть десятилетняя девочка, получили травмы, им назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.