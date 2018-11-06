В Усть-Лабинском районе перевернулся автомобиль, есть жертвы
В Краснодарском крае 6 ноября произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще пятеро пострадали
Авария произошла на 16-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорное произошло ДТП. Полицейские получили сообщение об инциденте в 9:10.
По предварительным данным, 54-летний водитель машины Lada Largus не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате автомобиль перевернулся и врезался в электроопору.
Водитель легковушки и 71-летняя пассажирка скончались на месте. Еще пять пассажиров, среди которых есть десятилетняя девочка, получили травмы, им назначили амбулаторное лечение.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, на трассе в Усть-Лабинском районе 27 октября перевернулся автомобиль, в результате погиб один человек.
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