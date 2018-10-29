В Усть-Лабинском районе перевернулся автомобиль, один человек погиб

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 27 октября автомобиль перевернулся на повороте, один человек погиб

Авария произошла в 19:05 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — станица Упорная. По предварительным данным, пьяный 59-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace превысил скорость и не справился с управлением на закругленном участке трассы. В результате машина перевернулась, 57-летний пассажир от полученных травм умер в больнице.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП смерть Усть-Лабинский район
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