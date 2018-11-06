На Ставрополье врача-анастезиолога подозревают в смерти пациентки
В Ставропольском края из-за смерти пациентки возбудили уголовное дело против врача-анастезиолога городской больницы Железноводска
По данным следствия, 24 февраля в больнице Железноводска 44-летней женщине сделали пластическую операцию. Однако после нее она впала в кому. Пациентку перевезли в федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Московской области. Там она так и не пришла в сознание и скончалась через два месяца.
Сейчас следователи получили заключение судебно-медицинской экспертизы. Исследование показало, что смерть женщины наступила в результате непрофессиональных действий врача-анестезиолога горбольницы Железноводска. Установлено, что врач преждевременно перевел пациентку из реанимации в хирургическое отделение. После этого он не наблюдал ее в палате, хотя у женщины остановилось дыхание и возникла острая гипоксия головного мозга.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Правоохранители расследование проводят с участием подозреваемого, сообщила 6 ноября пресс-служба Следственного комитета России.
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