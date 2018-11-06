В Краснодаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В Краснодаре полицейские 5 ноября нашли пропавшего ребенка

Девочка гуляла на улице. Сейчас ее передали родителям. Против ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мурат Гучетль.

Как сообщали Юга.ру, 12-летняя девочка 4 ноября ушла из дома на улице Космонавтов и не вернулась.