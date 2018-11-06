В Краснодаре нашли пропавшую 12-летнюю девочку
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре полицейские 5 ноября нашли пропавшего ребенка
Девочка гуляла на улице. Сейчас ее передали родителям. Против ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мурат Гучетль.
Как сообщали Юга.ру, 12-летняя девочка 4 ноября ушла из дома на улице Космонавтов и не вернулась.
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