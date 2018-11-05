В Краснодаре пропала без вести 12-летняя девочка

Правоохранительные органы Краснодара разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю девочку

5 ноября родители ребенка сообщили в полицию Краснодара о том, что накануне вечером их 12-летняя дочь Полина ушла из дома на улице Космонавтов и до сих пор не вернулась.

На вид разыскиваемой 12-14 лет, рост около 160 см, худощавое телосложение. Девочка была одета в серую олимпийку с голубой полоской, темные джинсы и темные кеды с цветочным рисунком. Она взяла с собой школьный рюкзак с Микки Маусом.

В последний раз ребенка видели в микрорайоне Гидростроителей вечером 4 ноября. Ранее Полина уже уходила из дома, рассказали порталу Юга.ру в следственном отделе по Карасунскому округу Краснодара СУ СК России по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении девочки, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону 102.