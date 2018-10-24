В Тбилисском районе подросток умер, надышавшись газом из баллончика

В станице Тбилисской 23 октября трое подростков отравились газом, один из них умер

По предварительным данным, сотрудники Росгвардии во время патрулирования нашли в заброшенном доме троих мальчиков без сознания. Подростков доставили в больницу, один из них скончался.

Во время осмотра места происшествия следователи нашли три использованных газовых баллончика для заправки горелок. Следствие предполагает, что дети вдыхали пары газа.

На теле погибшего следов насильственной смерти не нашли. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.