В первой половине недели на Кубани будет ветрено и тепло. Ночью прогнозируют заморозки до -3 °С

Синоптики представили прогноз погоды по Краснодарскому краю на период с 5 по 7 ноября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в регионе осадков не ожидается. В горах Туапсинского района возможен туман. Дневная температура — 11-16 °С, на Черноморском побережье — 13-18 °С, в Краснодаре — 13-15 °С.

Ветер по краю 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с, на побережье 12-14 м/с, местами порывы 17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с, порывы могут достигать 23-25 м/с. В краевом центре ветер 5-10 м/с, днем ожидаются порывы 11-14 м/с.

6 и 7 ноября на Кубани сохранится сухая погода. Ночью и утром в некоторых пунктах ожидается туман. Ночью термометры покажут 1-6 °С, местами на востоке температура опустится до -1...-3 °С, днем будет 10-15 °С, местами потеплеет до 17 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. В среду ветер немного ослабнет — 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.