«Анжи» обыграл «Енисей» благодаря двум голам с пенальти
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 5 ноября провел матч 13-го тура Российской премьер-лиги против красносрского «Енисея»
Встреча прошла в Каспийске на «Анжи Арене» и завершилась победой хозяев — 2:1.
На 35-й минуте форвард желто-зеленых Андрес Понсе реализовав пенальти. На 53-й минуте нападающий «Енисея» Артур Саркисов сравнял счет, но через 4 минуты Понсе оформил дубль, пробив второй 11-метровый и обпеспечив победу своей команде.
За поединком с трибун стадиона наблюдали 3 тыс 50 болельщиков.
После этой игры махачкалинцы с 13 очками занимают 14-е место в чемпионате России, дебютант турнира «Енисей» с 6 очками в активе идет последним.
Перед матчем дагестанцы в своем твиттере предложили «львам» сыграть в виселицу. В игру вмешался аккаунт ФНЛ.
Давай сыграем в игру, @FCEnisey pic.twitter.com/GfEYnNvSPl— ФК «Анжи» (@fc_anji) November 5, 2018
Следующий матч «Анжи» проведет 9 ноября в гостях у тульского «Арсенала». 11 ноября красноярцы на своем поле встретятся с «Краснодаром».
Как сообщали Юга.ру, в прошедших матчах 13-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл «Зениту», а «Краснодар» и «Ростов» в южном дерби разошлись, завершив матч боевой ничьей.
⚽ ГОООООЛ! Андрес Понсе забил и свой второй пенальти сегодня, и @fc_anji опять впереди!#АнжиЕнисей pic.twitter.com/gwNp7X45eR— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 5, 2018
Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Ростов»
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