«Анжи» обыграл «Енисей» благодаря двум голам с пенальти

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 5 ноября провел матч 13-го тура Российской премьер-лиги против красносрского «Енисея»

Встреча прошла в Каспийске на «Анжи Арене» и завершилась победой хозяев — 2:1.

На 35-й минуте форвард желто-зеленых Андрес Понсе реализовав пенальти. На 53-й минуте нападающий «Енисея» Артур Саркисов сравнял счет, но через 4 минуты Понсе оформил дубль, пробив второй 11-метровый и обпеспечив победу своей команде.

За поединком с трибун стадиона наблюдали 3 тыс 50 болельщиков.

После этой игры махачкалинцы с 13 очками занимают 14-е место в чемпионате России, дебютант турнира «Енисей» с 6 очками в активе идет последним.