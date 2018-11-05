«Анжи» обыграл «Енисей» благодаря двум голам с пенальти

Дагестан, Вся Россия

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Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» 5 ноября провел матч 13-го тура Российской премьер-лиги против красносрского «Енисея»

Встреча прошла в Каспийске на «Анжи Арене» и завершилась победой хозяев — 2:1.

На 35-й минуте форвард желто-зеленых Андрес Понсе реализовав пенальти. На 53-й минуте нападающий «Енисея» Артур Саркисов сравнял счет, но через 4 минуты Понсе оформил дубль, пробив второй 11-метровый и обпеспечив победу своей команде.

За поединком с трибун стадиона наблюдали 3 тыс 50 болельщиков. 

После этой игры махачкалинцы с 13 очками занимают 14-е место в чемпионате России, дебютант турнира «Енисей» с 6 очками в активе идет последним.

Перед матчем дагестанцы в своем твиттере предложили «львам» сыграть в виселицу. В игру вмешался аккаунт ФНЛ.

Следующий матч «Анжи» проведет 9 ноября в гостях у тульского «Арсенала». 11 ноября красноярцы на своем поле встретятся с «Краснодаром».

Как сообщали Юга.ру, в прошедших матчах 13-го тура РПЛ «Ахмат» проиграл «Зениту», а «Краснодар» и «Ростов» в южном дерби разошлись, завершив матч боевой ничьей.

РПЛ ФК «Анжи» Футбол
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