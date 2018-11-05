Объявлен состав сборной России на ноябрьские матчи 

Тренерский штаб сборной России по футболу 5 ноября огласил состав национальной команды на последние матчи 2018 года

В ноябре команда Станислава Черчесова проведет два заключительных матча года: 15 ноября в Лейпциге состоится товарищеская встреча со сборной Германии, а 20 ноября россияне в Сольне проведут матч Лиги наций УЕФА со Швецией.

Сбор начнется 12 ноября в Новогорске. Для подготовки к поединкам приглашены 26 игроков, сообщили в пресс-службе РФС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Кирилл Набабкин и Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Ахмат»), Константин Рауш («Динамо»), Федор Кудряшов и Егор Сорокин («Рубин»).

Полузащитники: Александр Ерохин и Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей и Антон Миранчуки («Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Алексей Ионов («Ростов»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Руслан Камболов («Рубин»), Александр Головин («Монако») и Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба и Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин») и Федор Чалов (ЦСКА).